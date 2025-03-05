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Среда, 5 марта 2025, 11:11 мск

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США запретили Великобритании делиться с Киевом данными разведки

Американские власти запретили Великобритании передавать Украине разведданные США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

Британские разведывательные агентства лишились полномочий по передаче разведывательной информации, полученной от Вашингтона. Запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании.

Ингрэм утверждает, что это касается не только Великобритании, но и других партнеров США. Отмечается, что американские разведанные, подлежащие разглашению Украине, помечались как «Rel UKR» – сокращение от «Releasable to Ukraine».

«США будут жестко контролировать передачу своих разведданных на Украину через агентства, базирующиеся в Киеве», – подчеркнул эксперт.

Накануне США приостановили всю военную помощь Украине. Речь идет о военном оборудовании, не находящемся на Украине, а перемещаемом на кораблях, самолетах, а также находящемся в транзитных зонах Польши.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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