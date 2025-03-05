Трамп оставил в силе запрет на поставки вооружений Украине

Президент США Дональд Трамп не стал отменять решение о приостановке всей военной помощи Киеву после заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Трамп в своей речи перед Конгрессом приветствовал предложение Зеленского вернуться к переговорам о мире и сделке о полезных ископаемых.

Тем не менее, «Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой крупной помощи Украине», – пишет NYT.

По оценке Bloomberg, боеприпасы для переданных США Украине систем вооружений закончатся в течение нескольких месяцев, если Вашингтон не возобновит военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для средств ПВО, ударных ракетных систем и бронетехники. Как отмечает агентство, полное прекращение военных помощи США может привести к тому, что «Украина столкнется с возможностью поражения», если параллельно Вашингтону не удастся добиться прекращения огня дипломатическим путем, передает ТАСС. Страны ЕС и Великобритания меж тем не смогут компенсировать выпадающие американские поставки из-за ограниченных возможностей собственной оборонной промышленности, указывается в публикации.

По данным американских СМИ, Трамп велел приостановить военную помощь Украине, реагируя таким образом на неподобающее поведение Зеленского в ходе переговоров в Овальном кабинете 28 февраля. Решение американского президента вступило в силу утром 4 марта.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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