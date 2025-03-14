Массовые сокращения персонала грозят Агентству нацбезопасности США

Агентство национальной безопасности США (АНБ) рассматривает возможность сокращения численности своего персонала. Ранее массовые увольнения в рамках стратегии уменьшения государственных расходов проводились в Пентагоне и ЦРУ.

Чтобы выполнить распоряжение администрации о сокращении численности персонала, АНБ рассматривает возможность предоставления сотрудникам досрочного выхода на пенсию или других вариантов отступных, сообщают американские СМИ.

Глава департамента эффективности правительства Илон Маск ранее заявил, что «АНБ нуждается в кардинальном изменении работы».

Во многих американских госструктурах прошли массовые сокращения в рамках работы по увеличению эффективности работы государственного аппарата США. В частности, это касалось министерства здравоохранения, а также ЦРУ и Пентагона.

Позже президент США Дональд Трамп ограничил полномочия Маска в вопросе кадровых перестановок и увольнений госслужащих. Американский лидер уточнил, что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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