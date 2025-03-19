Военные Швейцарии используют картонные танки для учений

Швейцарские военные вынуждены мастерить танки из картона для учений, а водители бронетранспортеров ни разу не сидели за рулем реальной боевой машины. Об этом сообщают местные СМИ.

Швейцарским военным пришлось делать танки из картона, чтобы по ним можно было стрелять во время полевых учений. «Это нелепо. Я видел это своими глазами», – приводит газета Blick слова бывшего главы МВД Швейцарии Кристофа Блокера.

В настоящее время на вооружении в армии страны числится 20 тысяч боевых машин, из них каждая пятая находится на техническом обслуживании в мастерской, поскольку для выполнения работ не хватает квалифицированного персонала.

«Мы больше не можем работать в таких условиях. Системы выходят из строя одна за другой из-за своего возраста и выводятся из эксплуатации без замены. Временные решения регулярно требуются уже в мирное время. Водители не проходят ни одного метра на М113 во время репетиционного курса, у них даже нет подготовки», – сообщил изданию президент Общества танковых офицеров Эрих Мюфф.

В прошлом году в Швейцарии разгорелся скандал вокруг государственного оружейного концерна RUAG. Ранее компания закупила у Италии 100 старых танков Leopard и их запчасти, а через некоторое время списала боевые машины и начала торговать «металлолом». Согласно отчету аудиторов, случаи мошенничества в RUAG нанесли бюджету ущерб, оценивающийся в десятки миллионов франков.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube