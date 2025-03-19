российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 марта 2025, 15:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Военные Швейцарии используют картонные танки для учений

Швейцарские военные вынуждены мастерить танки из картона для учений, а водители бронетранспортеров ни разу не сидели за рулем реальной боевой машины. Об этом сообщают местные СМИ.

Швейцарским военным пришлось делать танки из картона, чтобы по ним можно было стрелять во время полевых учений. «Это нелепо. Я видел это своими глазами», – приводит газета Blick слова бывшего главы МВД Швейцарии Кристофа Блокера.

В настоящее время на вооружении в армии страны числится 20 тысяч боевых машин, из них каждая пятая находится на техническом обслуживании в мастерской, поскольку для выполнения работ не хватает квалифицированного персонала.

«Мы больше не можем работать в таких условиях. Системы выходят из строя одна за другой из-за своего возраста и выводятся из эксплуатации без замены. Временные решения регулярно требуются уже в мирное время. Водители не проходят ни одного метра на М113 во время репетиционного курса, у них даже нет подготовки», – сообщил изданию президент Общества танковых офицеров Эрих Мюфф.

В прошлом году в Швейцарии разгорелся скандал вокруг государственного оружейного концерна RUAG. Ранее компания закупила у Италии 100 старых танков Leopard и их запчасти, а через некоторое время списала боевые машины и начала торговать «металлолом». Согласно отчету аудиторов, случаи мошенничества в RUAG нанесли бюджету ущерб, оценивающийся в десятки миллионов франков.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

В Швейцарских Альпах разбился самолет, есть погибшие / «Абсолютно опасно…» В Кремле оценили последствия отправки миротворцев ЕС на Украину / Венгрия блокирует присоединение Украины к ЕС / США выходят из группы расследования против России / Мировой оборот оружия достиг максимума со времен холодной войны / В Северной Македонии произошел сильный пожар во время концерта: 59 человек погибли, еще 155 – получили травмы / Трамп восхищается Россией – Меркель / «Кто не скачет…» Протестующие в Сербии полностью копируют «рецепты» майдана на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Европа,