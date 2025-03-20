Колумбия передала США восьмерых членов наркокартелей

Колумбия депортировала в США восемь членов наркокартелей. Об этом заявил президент страны Густаво Петро.

В числе переданных преступников – сын бывшего главаря наркокартеля Кали Эль Алакрана, известного как «Скорпион» (настоящее имя Генри Лойаса Себальос).

«Они являются союзниками мексиканской мафии и группировок, называющих себя революционерами, но они просто бандиты», – отметил Петро.

Президент Колумбии подчеркнул, что ему не хотелось бы выдавать граждан Колумбии властям других стран, но «эти люди наносят большой вред колумбийскому обществу».

Богота, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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