Генконсульство призвало россиян к осторожности в Стамбуле из-за протестов

Генеральное консульство России в Стамбуле посоветовало находящимся в городе российским гражданам действовать осторожно из-за протестов

«Уважаемые соотечественники! В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети «Вконтакте».

Протесты в Стамбуле и других турецких городах начались после ареста утром 19 марта оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу после обыска в его доме. Имамоглу считался главным соперником на выборах президента Реджепа Тайипа Эрдогана

По данным местных СМИ, происходящее вокруг градоначальника связано с расследованием дела о коррупции. В целях поддержания общественного порядка власти запретили проведение в Стамбуле в период с 19 по 23 марта любых митингов, демонстраций и акций протеста. Несмотря на это, несколько тысяч человек собрались перед зданием мэрии и на территории местного университета.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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