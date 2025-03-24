Иран отказался от прямых переговоров с США

Иран не собирается вступать в прямые переговоры с США из-за неприемлемых требований со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Учитывая ежедневно [высказываемые] обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной, однако путь для непрямых переговоров открыт, и мы можем сделать это, используя несколько каналов», – подчеркнул Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в создании военизированного движения йеменских хуситов, по которым американские войска начали наносить удары. Как заявил американский лидер, Тегеран «будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными».

Кроме того, в начале марта американский президент заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После Трамп отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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