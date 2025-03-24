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В Великобритании впервые выявили случай птичьего гриппа у овец

В Великобритании выявили заражение вирусом птичьего гриппа у овец. Об этом сообщают местные СМИ.

Первый случай инфицирования птичьим гриппом у овец обнаружили в Йоркшире. Отмечается, что в загоне ранее держали птиц, а затем поместили туда овец.

В настоящее время заболевание подтверждено только у одного животного. Больную овцу изолировали. Риск для домашнего скота и общественности остается низким.

Агентство по охране здоровья животных и растений призвало фермеров сохранять чистоту и сообщать о любых признаках заражения.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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