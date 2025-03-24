Трамп сообщил о скорой сделке с Зеленским

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого подписания соглашения между Вашингтоном и Киевом о разделе доходов от добычи важнейших украинских полезных ископаемых, передают западные СМИ.
«Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем», – заявил американский лидер.
Как отмечает агентство Reuters, Трамп также сообщил журналистам на встрече со своим кабинетом министров, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»