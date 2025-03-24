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Понедельник, 24 марта 2025, 20:40 мск

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Трамп сообщил о скорой сделке с Зеленским

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого подписания соглашения между Вашингтоном и Киевом о разделе доходов от добычи важнейших украинских полезных ископаемых, передают западные СМИ.

«Мы договорились по редкоземельным металлам... вскоре подпишем», – заявил американский лидер.

Как отмечает агентство Reuters, Трамп также сообщил журналистам на встрече со своим кабинетом министров, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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