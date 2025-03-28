Израильская авиация атаковала южный пригород Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по жилому району в пригороде Бейрута. Об этом сообщает РИА «Новости».
Две ракеты попали в многоэтажный дом в районе Хадас. Здание было полностью разрушено.
Незадолго до атаки авиацией были нанесены три удара с помощью дронов, которые до сих пор летают над Бейрутом.
Утром израильские силы также атаковали несколько населенных пунктов на юге Ливана. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
Бейрут, Зоя Осколкова
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