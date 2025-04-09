Европа решила выделить Киеву кредит на 1 млрд евро за счет российских активов

Европейский союз принял решение выделить Киеву 1 млрд евро в рамках кредита стран «большой семерки» (G7). Как говорится в официальном сообщении Еврокомиссии (ЕК), этот займ «будет погашен за счет средств от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС».

Как уточняется, эта поддержка доводит общую сумму предоставленной макрофинансовой помощи Украине до 5 млрд евро.

В коммюнике ЕС также говорится, что на этой неделе Брюссель запросил для Киева 2,1 млрд евро за счет чрезвычайных доходов от замороженных активов Банка России, хранящихся в депозитариях ценных бумаг.

Вместе с тем сообщается, что 9 апреля между ЕС и Украиной подписано пять новых соглашений. В их числе три финансовых контракта на сумму 300 млн евро между Европейским инвестиционным банком и Украиной.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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