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В аэропорту Вашингтона столкнулись два самолета

В аэропорту столицы США столкнулись два пассажирских самолета. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится расследование.

Инцидент произошел в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Два борта авиакомпании American Airlines столкнулись на рулежной дорожке. Оба самолета получили повреждения.

В воздушном судне, направлявшемся в Южную Каролину, было 76 пассажиров и четыре члена экипажа, на рейсе в Нью-Йорк – 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Данных о пострадавших не поступало.

В январе неподалеку от аэропорта Рейгана пассажирский самолет столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk. На борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате катастрофы выживших не было. Среди погибших оказались, в том числе, граждане России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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