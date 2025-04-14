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Трамп пригрозил ударом по ядерным объектам Ирана

Фото: pixabay

Вашингтон готов к жестким мерам в отношении Ирана и рассматривает уничтожение ядерных объектов Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Все очень просто. У них (Ирана) не может быть ядерного оружия», – подчеркнул американский лидер, слова которого цитирует ТАСС.

«И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем», – сказал Трамп, дав однозначно понять, что возможно нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.

Накануне президент США положительно оценил переговоры Вашингтона с Ираном, прошедшие в Омане. По его словам, переговоры «проходят хорошо», однако «это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута».

В начале марта американский лидер заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После Трамп отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический.

В ответ МИД Ирана заявил, что Тегеран не собирается вступать в прямые переговоры с США из-за неприемлемых требований со стороны Вашингтона.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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