«Шаг вперед»: Трамп и Белый дом позитивно оценили прошедшие переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры Вашингтона с Ираном, прошедшие в Омане. По его словам, переговоры «проходят хорошо», однако «это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута». Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома. По оценке Трампа, ситуация с Ираном развивается в положительном ключе.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что прямой диалог спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Омане стал «шагом вперед на пути к достижению взаимовыгодного результата».

«Специальный посланник Уиткофф подчеркнул в разговоре с министром Арагчи, что у него есть инструкции от президента Трампа урегулировать разногласия между двумя странами путем диалога и дипломатии, если это возможно», – говорится в заявлении Белого дома.

Первый раунд переговоров представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы состоялся 12 апреля в столице Омана Маскате. Делегацию исламской республики возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – спецпосланник президента Стив Уиткофф. В центре обсуждения были вопросы ядерной программы Ирана и снятия со страны санкций. Стороны «обменялись через главу МИД Омана позициями по вопросам, связанным с ядерной программой и снятием санкций с Ирана, переговоры прошли в конструктивной атмосфере», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана. Второй раунд переговоров запланирован на 19 апреля, они снова пройдут в Омане.

В начале марта американский президент заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После Трамп отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический.

В ответ МИД Ирана заявил, что Тегеран не собирается вступать в прямые переговоры с США из-за неприемлемых требований со стороны Вашингтона.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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