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Понедельник, 21 апреля 2025, 19:20 мск

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Трамп сообщил об «очень хороших встречах» по Украине

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине. При этом американский лидер пообещал представить их результаты в ближайшие дни.

«В течение следующих трех дней я предоставлю полную информацию, но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России. У нас были действительно хорошие встречи, кстати, и по Ирану тоже», – заявил Трамп.

Напомним, Киев нарушил не только договоренности о пасхальном перемирии, но и не соблюдал мораторий на удары по объектам энергетики, которые, как следует из сообщений Минобороны России, ежедневно подвергались атакам ВСУ.

В то же время представители американской администрации провели в конце прошлой недели переговоры в ЕС об украинском урегулировании.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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