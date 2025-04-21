Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине. При этом американский лидер пообещал представить их результаты в ближайшие дни.

«В течение следующих трех дней я предоставлю полную информацию, но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России. У нас были действительно хорошие встречи, кстати, и по Ирану тоже», – заявил Трамп.

Напомним, Киев нарушил не только договоренности о пасхальном перемирии, но и не соблюдал мораторий на удары по объектам энергетики, которые, как следует из сообщений Минобороны России, ежедневно подвергались атакам ВСУ.

В то же время представители американской администрации провели в конце прошлой недели переговоры в ЕС об украинском урегулировании.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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