Япония начнет делиться с Киевом разведданными со спутников

Токио передаст Киеву разведывательные данные, полученные со спутников на орбите Земли. Об этом пишет портал Intelligence Online.

Главное управление разведки министерства обороны Украины обратилось с просьбой к властям Японии о получении снимков и разведывательных данных от института iQPS. У японцев есть пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR).

В настоящее время данными по спутников с Киевом делятся три европейские страны – Германия, Финляндия и Италия. При этом украинским спецслужбам не хватает информации, которую они раньше получали от США. Ни один из партнеров не способен предоставлять Украине спутниковые изображения такого же качества, как американские.

Ранее британские разведывательные агентства лишились полномочий по передаче разведывательной информации, полученной от Вашингтона. Запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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