Афганистан направит в Россию посла

Афганистан намерен повысить свое представительство в России до уровня посла. Об этом стало известно после переговоров спецпредставителя президента РФ Замира Кабулова с министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности, экономического и торгового сотрудничества между Афганистаном и регионом, а также укрепления отношений между двумя странами», – говорится в сообщении МВД Афганистана, которое приводит «Интерфакс».

Отмечается, что Хаккани высоко оценил недавние действия Москвы в отношении Афганистана и счел их важным шагом на пути к принятию политических реалий. Стороны также подчеркнули необходимость повышения уровня дипломатических отношений до уровня посольств и приверженность взаимному сотрудничеству в области безопасности и торговли.

Ранее Верховный суд России приостановил запрет деятельности афганского движения «Талибан» как экстремисткой и террористической организации.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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