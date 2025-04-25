На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка

Индийские военнослужащие заявили об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана. Индия перекрыла подачу воды на реке Инд, а министр обороны Пакистана не исключил возникновения полномасштабного конфликта между двумя странами.

«Вчера вечером в некоторых местах вдоль линии контроля произошли инциденты с применением стрелкового оружия, инициированные Пакистаном. На стрельбу был дан эффективный ответ», – сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тем временем, Индия полностью перекрыла поток реки Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза, регулирующие воду через плотины и каналы. Ранее в Исламабаде предупреждали, что будут «рассматривать любую попытку Индии, которая вышла из Договора о водах Инда, перекрыть поток воды в Пакистан как акт войны».

В свою очередь глава пакистанского Министерства обороны Хаваджа Асиф напомнил, что обе страны являются ядерными державами, – это повод для беспокойства всего мира. «Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство...Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», – сказал министр в интервью Sky News.

Асиф заявил о готовности армии Пакистана дать «взвешенный ответ» на любые действия Индии. При этом глава оборонного ведомства не исключил возможности начала полномасштабной войны между Пакистаном и Индией.

Отношения Индии и Пакистана стремительно ухудшаются после нападения террористов в индийском штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, а Исламабад прекратил торговлю и объявил персонами нон грата индийских советников.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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