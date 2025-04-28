В Йемене 30 человек погибли при ударе США по центру содержания мигрантов

США нанесли авиаудар по центру содержания африканских мигрантов в Йемене. По предварительным данным, не менее 30 человек погибли, еще 50 получили ранения.

Американская авиация разбомбила центр мигрантов на северо-западе Йемена. В момент атаки истребителей США в центре находились 115 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел. Кроме того, более 50 раненых доставили в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

В середине марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по позициям хуситов. Ранее американские военные нанесли авиаудар по порту Рас-Иса на западе Йемена, который используется для поставок нефтепродуктов. Там, по данным хуситов, погибли не менее 74 человек и 171 человек получил ранения.

Сана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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