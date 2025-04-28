российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 апреля 2025, 11:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Йемене 30 человек погибли при ударе США по центру содержания мигрантов

США нанесли авиаудар по центру содержания африканских мигрантов в Йемене. По предварительным данным, не менее 30 человек погибли, еще 50 получили ранения.

Американская авиация разбомбила центр мигрантов на северо-западе Йемена. В момент атаки истребителей США в центре находились 115 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел. Кроме того, более 50 раненых доставили в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

В середине марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по позициям хуситов. Ранее американские военные нанесли авиаудар по порту Рас-Иса на западе Йемена, который используется для поставок нефтепродуктов. Там, по данным хуситов, погибли не менее 74 человек и 171 человек получил ранения.

Сана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Взрыв в иранском порту: 25 человек погибли и 800 получили ранения / Афганистан направит в Россию посла / Жертвами ударов США по столице Йемена стали более десяти человек / В Йемене 33 человека погибли при ударе США по нефтяному порту / Верховный суд России приостановил запрет на афганский «Талибан» / США планируют вывести свои войска из Сирии / Трамп пригрозил ударом по ядерным объектам Ирана / Посол Сирии попросил убежище в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, США,