российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 мая 2025, 14:54 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Великобритания ужесточит требования к образованию мигрантов

Великобритания ужесточает миграционную политику. Желающие проживать в королевстве должны иметь диплом и владеть должным уровнем языка. Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер.

«Все сферы иммиграционной системы будут ужесточены, чтобы расширить наши возможности для контроля», – заявил глава британского кабмина.

Требования к квалификациям будут повышены до уровня диплома. Требования к знанию английского языка будут повышены по отношению ко всем иммигрантам, включая иждивенцев

«Время, необходимое для получения вида на жительства, увеличивается с пяти до 10 лет», – отметил Стармер.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Европа

Президент Франции пригрозил России санкциями и заявил о готовности помочь с переговорами Москвы и Киева / Президент Сербии прибыл в Москву / Эстония закрыла небо для полетов в Москву / Дискриминация: в Берлине запретили советскую символику на торжествах в Дни Победы над нацизмом / Самолет президента Сербии, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку / Лукашенко пообещал молниеносный ответ в случае вторжения в Белоруссию / Европа подготовила новый план по отказу от российских энергоносителей / Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Эрдоганом по Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа,