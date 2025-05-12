Великобритания ужесточит требования к образованию мигрантов

Великобритания ужесточает миграционную политику. Желающие проживать в королевстве должны иметь диплом и владеть должным уровнем языка. Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер.

«Все сферы иммиграционной системы будут ужесточены, чтобы расширить наши возможности для контроля», – заявил глава британского кабмина.

Требования к квалификациям будут повышены до уровня диплома. Требования к знанию английского языка будут повышены по отношению ко всем иммигрантам, включая иждивенцев

«Время, необходимое для получения вида на жительства, увеличивается с пяти до 10 лет», – отметил Стармер.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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