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Понедельник, 12 мая 2025, 14:54 мск

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Турецкие авиалинии будут штрафовать слишком рано встающих с мест пассажиров

В Турции ввели штрафы для пассажиров, которые встают в самолете со своих мест до выключения табло. Соответствующее указание распространило Главное управление гражданской авиации Турции.

Как сообщают турецкие СМИ, нововведение касается тех, кто покидает место в салоне самолета до того, как погаснет индикатор ремня безопасности. Теперь спешащие пассажиры будут подвергаться административным штрафам, их приравняют к дебоширам.

В авиакомпании Turkish Airlines отметили, что о новом правиле пассажирам сообщат сразу после приземления. Сумма штрафа не уточняется.

«Эта практика является не только дисциплинарной мерой, но и шагом, напрямую связанным с безопасностью пассажиров. Открытие багажных отделений во время движения самолета уже привело ко многим несчастным случаям и травмам», – подчеркнул представитель перевозчика.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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