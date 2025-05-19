Страны ЕС договорились о создании фонда для закупок вооружений

Страны Евросоюза согласовали создание фонда, из средств которого будут финансироваться закупки вооружений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам собеседников издания, решение было принято в понедельник, официально соглашение подпишут в среду.

Объем фонда составит 150 миллиардов евро в виде займов. Средства поступят из общего бюджета ЕС.

Ранее Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». ЕС займет деньги на финансовых рынках, чтобы потом их отдать взаймы странам при условии совместных закупок оружия в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины.

Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать 650 миллиардов евро на производство оружия.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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