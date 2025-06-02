В Индии десятки человек погибли во время наводнений

В Индии десятки человек погибли и тысячи пострадали из-за наводнений и оползней. Об этом сообщают местные СМИ.
Проливные дожди обрушились на северо-восток страны. За три дня 34 человека погибли в штатах Ассаме, Манипуре, Трипуре, Сиккиме, Аруначал-Прадеше и других.
Наводнение затронуло сотни населенных пунктов, а уровень воды в реках значительно превысил опасную отметку. В результате произошли несколько оползней.
На местах работают экстренные службы. Пострадавшими признаны более 10 тысяч человек, население размещают во временных лагерях для оказания помощи.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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