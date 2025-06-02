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Понедельник, 2 июня 2025, 15:17 мск

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В Индии десятки человек погибли во время наводнений

В Индии десятки человек погибли и тысячи пострадали из-за наводнений и оползней. Об этом сообщают местные СМИ.

Проливные дожди обрушились на северо-восток страны. За три дня 34 человека погибли в штатах Ассаме, Манипуре, Трипуре, Сиккиме, Аруначал-Прадеше и других.

Наводнение затронуло сотни населенных пунктов, а уровень воды в реках значительно превысил опасную отметку. В результате произошли несколько оползней.

На местах работают экстренные службы. Пострадавшими признаны более 10 тысяч человек, население размещают во временных лагерях для оказания помощи.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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