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Стармер объявил о начале подготовки Великобритании к войне

Великобритания намерена в десять раз увеличить свою военную мощь к 2035 году. Королевство наращивает инвестиции в оборонную сферу в целях подготовки к войне. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

«Мы переходим к состоянию готовности к боевым действиям, что станет главной целью наших вооруженных сил», – сказал британский премьер на пресс-конференции в Глазго, трансляцию вел телеканал Sky News.

По словам Стармера, в основе безопасности страны лежит партнерство с союзниками по НАТО. Североатлантический альянс является «фундаментальным источником стратегической силы» Великобритании, подчеркнул министр.

Кроме того, Стармер отметил, что страна будет внедрять инновации в вооруженные силы «со скоростью военного времени», а британские войска станут «в десять раз более смертоносными к 2035 году».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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