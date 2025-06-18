В Иране разрушены два объекта по производству элементов центрифуг

В Иране разрушены здания, где находилось производство элементов для центрифуг, обогащающих уран. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ располагает информацией о том, что два объекта по производству центрифуг в Иране, мастерская ТЕСА Карадж и Тегеранский исследовательский центр, подверглись ударам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти объекты находились под наблюдением МАГАТЭ в рамках совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о повреждении четырех строений на ядерном объекте в Исфахане. Также в результате атак Израиля в Натанзе были разрушены подземные залы, где находились центрифуги для обогащения урана. Внутри объекта зафиксировано как радиологическое, так и химическое загрязнение.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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