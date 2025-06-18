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«Я с ним вчера беседовал…» Трамп сообщил о новом разговоре с Путиным

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Американский лидер уточнил, что беседа шла об иранском и украинском кризисах.

«Я с ним (Путиным) вчера беседовал. <...> Он действительно предложил посредническую помощь [с Ираном]. Я сказал: «Сделайте мне одолжение, посредничайте в своем, давайте сначала будем посредничать с Россией [и Украиной]». Я сказал: «Владимир, давайте сначала будем посредничать с Россией [и Украиной], можете беспокоиться об этом (ситуации вокруг Ирана) позднее», – цитирует рассказ Трампа ТАСС.

Как уточняется, американский лидер высказал мнение, что конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован. «Думаю, это тоже уладится», – сказал президент США об украинском конфликте.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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