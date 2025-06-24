Минздрав Ирана сообщил о более 600 погибших от ударов Израиля

С начала эскалации конфликта между Ираном и Израилем в Исламской Республике погибло более 600 человек. Об этом сообщил иранский министр здравоохранения Мохаммад Реза Зафарганди.

«Я должен сообщить вам, что за последние 12 дней больницы министерства здравоохранения столкнулись с очень печальными сценами: по состоянию на 23 июня погибло и пострадало 5356 человек», – написал Зафарганди на своей странице в соцсети.

Министр уточнил, что 610 человек погибли, в том числе 49 женщин и 13 детей. Кроме того, в результате атак ЦАХАЛ повреждены семь больниц и девять автомобилей скорой помощи.

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп сообщал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». После этого поступали неподтвержденные сообщения о нарушении режима прекращения огня обеими сторонами.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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