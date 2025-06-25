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Среда, 25 июня 2025, 14:38 мск

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В Китае десятки тысяч жителей эвакуировали из-за наводнений

В Китае более 80 тысяч жителей эвакуировали из-за сильных наводнений. Об этом сообщают местные СМИ.

Ливни обрушились на провинцию Гуйчжоу. «Уезд Жунцзян эвакуировал 12 800 домохозяйств и 48 тысяч человек, а уезд Цунцзян организовал эвакуацию 9438 домохозяйств и 32 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В зоне наводнения работают специальные спасательные бригады, состоящие из пожарных и добровольцев.

В регионе ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Департамент по ЧС провинции выделил более 5 тысяч средств для оказания помощи пострадавшим.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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