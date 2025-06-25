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В Финляндии заявили о постепенном превращении страны в Украину

Североатлантический альянс постепенно превращает Финляндию в новую Украину. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Ранее сообщалось, что члены НАТО посылают своих военнослужащих для создания новой бригады на территории Финляндии.

«Они постепенно делают из нашей страны новую Украину», – написал Малинен на своей странице в соцсети.

В мае в Финляндии проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи границы с Россией. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.

Кроме того, пресс-служба финских ВМС сообщила, что военно-морские силы Финляндии в июне примут участие в учениях НАТО Dynamic Messenger.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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