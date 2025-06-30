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Понедельник, 30 июня 2025, 09:28 мск

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В США неизвестные расстреляли пожарных во время тушения в лесу

В США пожарные попали под обстрел при тушении возгорания в лесу. Два человека погибли, один пострадал. Полиция проводит расследование.

Инцидент произошел на севере американского штата Айдахо. Бригада пожарных прибыла на гору Кэнфилд – популярное место для пеших прогулок в ареале Кер-д'Ален. Во время тушения по огнеборцам открыли огонь с нескольких сторон.

В результате двое пожарных погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проводят операцию.

На месте происшествия работают правоохранители. К расследованию подключились сотрудники ФБР. Местность обследуют с вертолета. Не исключена версия о том, что злоумышленники намеренно устроили поджог, чтобы напасть на пожарных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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