В США неизвестные расстреляли пожарных во время тушения в лесу

В США пожарные попали под обстрел при тушении возгорания в лесу. Два человека погибли, один пострадал. Полиция проводит расследование.
Инцидент произошел на севере американского штата Айдахо. Бригада пожарных прибыла на гору Кэнфилд – популярное место для пеших прогулок в ареале Кер-д'Ален. Во время тушения по огнеборцам открыли огонь с нескольких сторон.
В результате двое пожарных погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проводят операцию.
На месте происшествия работают правоохранители. К расследованию подключились сотрудники ФБР. Местность обследуют с вертолета. Не исключена версия о том, что злоумышленники намеренно устроили поджог, чтобы напасть на пожарных.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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