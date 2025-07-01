В Турции закроют все рынки из-за риска распространения ящура

Власти Турции приостановили работу всех животноводческих рынков из-за роста числа случаев заражения ящуром. Об этом сообщают местные СМИ.
Управления по пищевому контролю в 81 провинции Турции получили срочное сообщение из генерального департамента при министерстве сельского и лесного хозяйства. Отмечается, что несколько случаев заражения ящуром были выявлены после Курбан-байрама, который отмечался в начале июня.
В районах распространения был введен карантин. Кроме того, фермерам рекомендовано вакцинировать животных, но на это требуется много времени.
«Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни», – говорится в документе.
Ящур – острое вирусное заболевание, из-за которого животные погибают в 50% случаев в течение двух-трех суток. Люди могут заразиться инфекцией через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже – через мясо.
Анкара, Зоя Осколкова
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