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В Турции закроют все рынки из-за риска распространения ящура

Власти Турции приостановили работу всех животноводческих рынков из-за роста числа случаев заражения ящуром. Об этом сообщают местные СМИ.

Управления по пищевому контролю в 81 провинции Турции получили срочное сообщение из генерального департамента при министерстве сельского и лесного хозяйства. Отмечается, что несколько случаев заражения ящуром были выявлены после Курбан-байрама, который отмечался в начале июня.

В районах распространения был введен карантин. Кроме того, фермерам рекомендовано вакцинировать животных, но на это требуется много времени.

«Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни», – говорится в документе.

Ящур – острое вирусное заболевание, из-за которого животные погибают в 50% случаев в течение двух-трех суток. Люди могут заразиться инфекцией через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже – через мясо.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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