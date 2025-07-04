В Праге произошло массовое отключение электричества

В столице Чехии случился блэкаут. Метро и трамваи не работают, люди застряли в лифтах. Об этом сообщают местные СМИ.

Массовое отключение энергоснабжения наблюдается в большей части Праги. Не работает общественный транспорт, отключены банкоматы, поступают сообщения о застрявших в лифтах людях.

Кроме того, электричество отсутствует в ряде городов на севере Чехии. Один из поездов, следующих в столицу, отменен.

Причина отключения устанавливается. Предположительно, поломка случилась на одной из частей подстанции в Ходове.

Прага, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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