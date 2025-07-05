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Движение ХАМАС согласилось на перемирие в секторе Газа с тремя оговорками

Архив, фото: «Анадолу»

Палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе сроком на 60 дней и об освобождении заложников. ХАМАС готов немедленно начать непрямые переговоры с Израилем, чтобы устранить оставшиеся пробелы Об этом сообщает израильская пресса.

«Движение представило свой ответ братским посредникам, который характеризовался позитивным настроем. Оно полностью готово со всей серьезностью немедленно приступить к новому раунду переговоров о механизме реализации этих рамок», – говорится в распространенном заявлении ХАМАС, которое цитирует «Интерфакс».

В то же время израильская пресса, ссылаясь на информированный источник, утверждает, что ответ ХАМАС «содержал три оговорки по ключевым вопросам, которые являются труднопреодолим препятствием». Их содержание не приводится.

Тель-Авив изучает позицию ХАМАС.

Газа, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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