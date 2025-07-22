Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В Вашингтоне считают, что ЮНЕСКО поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам США», передает The New York Post.

Келли также добавила, что должностные лица из администрации американского президента возразили против мер ЮНЕСКО по продвижению «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), а также против ее «пропалестинской и прокитайской» направленности.

В феврале Трамп поручил провести оценку присутствия США в ЮНЕСКО. В частности, чиновники должны были оценить, как организация поддерживает интересы Соединенных Штатов и поддерживает ли она их.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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