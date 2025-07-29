В Румынии семь человек погибли из-за наводнений

На Румынию обрушились проливные дожди, которые стали причиной массовой эвакуации. На данный момент известно о семи погибших.

В уезде Сучава жертвами стихии стали три человека, несколько числятся пропавшими без вести. Значительно повреждены дороги, социально-бытовая инфраструктура и жилые дома.

В уезде Нямц пострадали свыше 290 хозяйств, эвакуированы более 890 человек. Спасателям приходится добираться к ожидающим помощи на лодках и вертолетах.

В заливе Мусура в дельте Дуная в грозу опрокинулась лодка с 14 туристами, из которых четверо погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тем временем, синоптики прогнозируют продолжение сильных дождей с грозами на севере и в центре страны.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube