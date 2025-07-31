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В США 25 пассажиров попали в больницу из-за турбулентности

В США пострадали 25 пассажиров самолета, попавшего в зону турбулентности. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел с воздушным судном Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines, выполнявшим рейс из Солт-Лейк-Сити штата Юта в Амстердам.

Самолет попал в сильную турбулентность и был вынужден приземлиться в международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол в штате Миннесота.

Отмечается, что на борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа. 25 пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их отправили в больницы для обследования и лечения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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