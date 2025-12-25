Насри победил Насраллу: в Гондурасе подвели итоги президентских выборов

Победу на президентских выборах в Гондурасе одержал лидер Национальной партии Насри Асфура, опередив кандидата от Либеральной партии Сальвадора Насраллу.

Согласно данным Национального избирательного совета Гондураса (CNE), Асфура набрал 40,3% голосов. Его оппонента поддержали 39,5% избирателей.

Президентские выборы в Гондурасе прошли 1 декабря 2025 года. Во время подсчета голосов, который длился несколько недель, процесс прерывался из-за сбоев. Насралла тогда заявлял, что процедуру тормозят «коррумпированные чиновники».

Президент США Дональд Трамп открыто поддерживал Асфуру, что вызвало широкую критику в Гондурасе как попытка внешнего вмешательства. Американский лидер заявлял, что приостановка подсчета голосов говорит о попытках изменить результат выборов, и пригрозил «адской расплатой».

Тегусигальпа, Зоя Осколкова

