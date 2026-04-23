Четверг, 23 апреля 2026, 11:12 мск

Медведь напал на служащего сил самообороны Японии

В Японии служащий сил самообороны пострадал из-за нападения медведя. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в префектуре Фукусима, где в последнее время часто фиксируются случаи нападения агрессивных медведей, так как звери после спячки выходят к людям в поисках пищи.

Служащий был направлен на тушение возгорания сухой травы на полигоне, во время работ медведь напал на военного и повредил ему руки. Мужчину госпитализировали, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в том же регионе медведь ранил полицейского, который зашел в лес в поисках пропавшей местной жительницы. Затем было обнаружено тело женщины, предположительно, причиной смерти стало также нападение медведя.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

