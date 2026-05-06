СМИ: НАТО и ООН превратились в «зомби»-системы

Глобальные институты международной системы потеряли актуальность и стали напоминать «ходячих мертвецов». Среди таких организаций – НАТО, ООН, ВТО и прочие. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Потеря поддержки мировых держав и внутренние кризисы превратили некогда влиятельные структуры в «зомби». «Сегодня это относится к оборонительным альянсам, таким как НАТО..., и конечно же, это относится к ООН», – говорится в статье.

В 1930-е «зомби»-системой была Лига Наций, существовавшая на бумаге, но не имевшая реальной поддержки крупных держав. Сейчас к их числу аналитики причисляют НАТО, ВТО, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также международный уголовный суд и прочие структуры ООН.

В течение времени государства начали «игнорировать дух», заложенный в эти организации в момент их создания, а сами они стали терять свою актуальность и столкнулись с внутренними кризисами. Все это, по мнению агентства, приводит к «медленной эвтаназии» современных международных организаций.

Вашингтон, Зоя Осколкова

