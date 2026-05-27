Меркель ожидает, что конфликт на Украине завершится через 10 лет

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель спрогнозировала, что конфликт на Украине может завершиться через десять лет. Своим видением перспектив урегулирования украинского кризиса она поделилась в эфире канала WDR 1.

«Через десять лет война в Украине, будем надеяться, закончится», – сказала бывший федеральный канцлер.

При этом она рассчитывает, что к тому моменту Украина, с ее слов, «станет независимой, свободной и суверенной страной».

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский, по данным источников издания The Economist, распорядился готовить Украину к еще двум-трем годам боевых действий. По словам правительственных источников в Киеве, украинские власти не видят причин, чтобы не воевать, и убеждены, что при поддержке западных союзников «справятся».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что конфликт на Украине близится к завершению. Позже пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков пояснил, что для прекращения огня и начала полноформатных мирных переговоров по украинскому урегулированию ВСУ должны покинуть Донбасс и другие регионы России.

Берлин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube