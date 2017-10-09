В Италии задержали брата ликвидированного в Марселе террориста

В Италии задержали гражданина Туниса Ахмеда Ханачи, которого подозревают в причастности к нападению в Марселе. Он приходится родственником убитому полицейскими Ахмеду Ханачи.

По версии следствия, Анис Ханачи, задержанный правоохранителями в городе Феррара, является членом террористической организации, пишет La Repubblica. Он помогал брату в организации теракта на вокзале Сен-Шарль во Франции. Тогда Ахмед Ханачи смертельно ранил ножом двух женщин. В ходе нападения он кричал «Аллах акбар».

Преступника ликвидировали в ходе спецоперации. По данным МВД Франции, он был бездомным, употреблял наркотики и не раз попадался на совершении мелких правонарушений.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 09.10.17

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