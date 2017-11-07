В Салерно нашли тела 26 нигерийских беженок

У побережья Италии военное испанское судно обнаружило лодку с беженцами, в которой оказалось 26 трупов гражданок Нигерии в возрасте 14-18 лет.

В интересах следствия подробности происшествия не уточняются. Известно лишь, что судно «Кантабрия» доставило в порт Салерно 64 человека, спасенных с лодки. В основном это граждане Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана, пишет LaRepubblica.

Кроме того, были обнаружены 26 тел. Вероятно, девушки погибли во время путешествия через море. Впрочем, не исключено, что речь идет об убийстве. У полиции есть подозрения, что они, возможно, подверглись сексуальному насилию. Пять мигрантов были вызваны в связи с этим случаем на допрос.

Официального заявления о причинах смерти девушек не выходило. Расследование массовой гибели мигрантов продолжается.

Салерно, Зоя Осколкова

Салерно. Другие новости 01.11.17

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