Италию захлестнула новая волна нелегальной иммиграции: в криминальный бизнес вовлечены россияне, грузины и украинцы

Италия переживает новую волну нелегальной иммиграции. На смену ливийским перевозчикам беженцев пришли россияне, грузины и украинцы, которые изменили маршруты и схему доставки нелегалов на Апеннинский полуостров.

Главной отправной точкой в Италию для нелегальных мигрантов до последних сих пор была Ливия. Вследствие жесткой политики противодействия, проводимой министром внутренних дел Маттео Сальвини, и хаосом в Ливии, вызванном гражданской войной, транспортировка нелегалов в Италию была сведена практически на нет с начала нынешнего года. Однако сейчас отмечается новая волна, которая с трудом поддается учету, а итальянским правоохранителям удается перехватить лишь незначительную часть мигрантов.

Итальянский журнал L'Espresso провел собственное журналистское расследование нового феномена. Журналисты выяснили, что в маршрут движения теперь включены Турция и Греция, а конечный пункт назначения – побережье Сицилии и региона Апулия. При этом вместо африканцев и арабов – сейчас в Италию везут пакистанцев, курдов и косоваров, а их перевозка осуществляется на фешенебельных яхтах, которые часто оказываются под флагом США. Яхтсменам удается маскироваться под туристов, а дорогие плавсредства не вызывают подозрений у береговой охраны и им удается ускользнуть от досмотров. При этом тарифы на перевозку выросли почти вдвое: вместо $3-5 тысяч из Туниса и Ливии, плата теперь составляет $10 тысяч с человека.

Согласно подсчетам итальянских журналистов, яхта берет на борт порядка 70 человек и совершает сотни поездок в год. Несколько месяцев назад в Таормине (Сицилия) карабинеры арестовали двух российских перевозчиков: одного на берегу, а другого на севшей на мель яхте. При этом у обоих карманы были набиты долларами и рублями. Как отмечается в публикации, задержанным чуть больше 30 лет, они ранее несудимы, а яхта КОА была куплена в США и зарегистрирована в штате Делавэр.

Арест российского перевозчика. Источник: messinaoggi.it​​​​​​​

Год назад была арестована другая яхта – «Тефида», также шедшая под флагом США и зарегистрированная в штате Делавэр. На борту находились дюжина нелегалов-косоваров. Два российских шкипера были арестованы и до сих пор находятся в тюрьме, отказываясь сотрудничать со следствием.

Несколько недель назад у побережья Сицилии, в районе городка Авола, была арестована еще одна яхта с 59 нелегалами-пакистанцами на борту. Были также арестованы два российских шкипера.

Итальянские правоохранительные органы выявили некоторые особенности смычки российской, грузинской и украинской оргпреступности: среди десятков задержанных за последние годы перевозчиков нелегальных иммигрантов с российским гражданством значительную долю составляют этнические грузины, совсем недавно получившие российское гражданство.

По мнению итальянских следователей, речь идет об уловке с тем, чтобы избежать возможной выдачи из России (если перевозчикам удастся избежать ареста при высадке нелегалов) в Италию, поскольку РФ своих граждан не выдает.

Как полагают итальянские журналисты, место высадки нелегалов в регионе Апулия тоже выбрано не случайно: в его столице – городе Бари прочно обосновался грузинский вор в законе Мераб Джангвеладзе по кличке Джанго.

Примечательно, что за последние четыре года в Италии были арестованы 60 граждан Украины. Половина из них до сих пор находится в тюрьме. По сведениям итальянской прессы, украинцев нанимает турецкая мафия, выплачивая им по 3 тысячи долларов на человека за одну поездку. В отличие от россиян и грузин, украинцы идут на сотрудничество со следствием и разыгрывают раскаяние. В случае отсутствия рецидива, их освобождают и высылают из страны, однако, как правило, они затем возвращаются к криминальному бизнесу.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 14.05.19

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