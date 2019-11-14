В Италии кабан съел спрятанный кокаин и разорил наркоторговцев

В Тоскане дикие кабаны раскопали тайник с кокаином, сделанный местными наркоторговцами, и съели запрещенные вещества. В результате четыре человека были задержаны.

О том, что животные разорили тайник в лесу, правоохранители узнали, прослушивая телефон наркоторговцев. Установлено, что преступная группа занималась распространением запрещенных веществ по барам и клубам Ареццо и Сиены.

Итальянец и трое албанцев спрятали кокаин в банки и зарыли в землю, однако кабаны добрались до порошка и съели его, сообщает Daily Mail. По словам полицейских, преступники жаловались, что животные уничтожили товар на 17 тысяч фунтов стерлингов (1,4 млн рублей).

Наркоторговцев задержали, двоих из них поместили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

Рим, Служба информации РИА «Новый День

Рим. Другие новости 21.10.19

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