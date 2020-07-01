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Среда, 1 июля 2020, 16:10 мск

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В Италии изъяли 14 тонн наркотиков от террористов

Фото: Pixabay

Итальянские правоохранители смогли отследить и изъять рекордную партию амфетамина. Наркотическое вещество было произведено членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Финансовая полиция установила, что наркотики находится в трех контейнерах на судне, которое направлялось в порт Салерно в Южной Италии. 84 миллионов таблеток были упакованы в 40 бумажных цилиндров, каждый из которых был около двух метров в высоту и около 140 сантиметров в диаметре .

На таблетках есть символика «каптагона», которым обозначают «джихадистский наркотик». Отмечается, что запрещенное вещество производится в Сирии, а средства с его продажи направляются на финансирование террористической деятельности.

По оценкам экспертов, изъятая партия стала рекордной, ее стоимость оценивается в более чем миллиард евро.

Рим, Зоя Осколкова

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