Работники аэропорта в Италии отказались грузить оружие вместо гумпомощи для Украины

В аэропорту итальянского города Пиза сотрудники устроили акцию протеста. По видом гуманитарной помощи на Украину хотели отправить оружие, боеприпасы и взрывчатку. Об этом сообщает городское отделение профсоюза USB.

Сотрудники гражданского аэропорта имени Галилео Галилея должны были грузить ящики с провиантом, лекарствами и другой гумпомощью для Украины. Когда же они увидели груз, он оказался совсем не тем, который они ожидали.

«Когда грузчики оказались под самолетом, они обнаружили ящики с оружием различных типов, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство Драги», – говорится в сообщении.

Предполагается, что груз предназначался для отправки на базы США и НАТО в Польше, а оттуда его должны были переправить на Украину. Работники аэропорта отказались грузить ящики.

В профсоюзе назвали такое «гуманитарное прикрытие» для подпитки боевых действий на Украине настоящей фальсификацией. Работники планируют выйти на митинг 19 марта с требованием прекратить подобные рейсы.

Рим, Зоя Осколкова

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