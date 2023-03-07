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Вторник, 7 марта 2023, 15:55 мск

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В Италии столкнулись два военных самолета во время учений

Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись под Римом. По предварительным данным, оба пилота погибли. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Авария произошла в 20 километрах на северо-восток от столицы, в районе города Гуидония-Монтечельо. Пилоты отрабатывали совместные маневры, в которых были задействованы четыре самолета.

От удара машины разнесло в разные стороны, один из самолетов упал на здание, второй рухнул в поле. Оба летчика погибли на месте.

Еще два самолета, участвовавшие в учениях, благополучно вернулись на аэродром военной базы.

Место происшествия оцеплено правоохранителями. Причины произошедшего устанавливает следственная группа.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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