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Четверг, 11 мая 2023, 14:03 мск

Новости Италия

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В центре Милана прогремел взрыв

В центре итальянского Милана прогремел взрыв и возник пожар, охвативший несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщает телеканал Sky Tg24, в городе взорвался фургон с кислородными баллонами. Прохожие видели, как загорелся один из баллонов, затем раздался взрыв.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали близлежащие жилые районы и школу. Отмечается, что дети не пострадали.

На месте работают пожарные бригады, они тушат вспыхнувшие автомобили. Повреждено, как минимум, четыре машины.

Милан, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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