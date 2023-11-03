В Италии жертвами наводнения стали три человека

В Италии три человека погибли и один пропал без вести из-за ливней и вызванных ими наводнений. Об этом сообщает Rainews24.
Непогода обрушилась на Тоскану и Венето. Ливни и вышедшие из берегов реки затронули территории в районе городов Прато, Флоренция и Пистойя.
При обследовании пострадавших от стихии поселений в городке Монтемурло было обнаружено тело пожилого мужчины. Кроме того, одной из жертв стала 84-летняя женщина, у нее случился инсульт, когда она пыталась избавиться от воды, нахлынувшей в дом.
Кроме того, в Венето один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.
Местные жителей просят не выходить без необходимости на улицу, не пытаться преодолеть затопленные территории на автомобиле, оставаться дома и по возможности подняться на верхние этажи зданий.
Рим, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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