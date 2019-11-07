В Киеве подорвали Mercedes с российско-украинским бизнесменом

Поздним вечером 6 ноября в Киеве неизвестный подорвал автомобиль Mercedes S600, в котором находились три человека. Взрыв произошел на Брест-Литовском шоссе. В результате атаки погиб водитель иномарки, бизнесмен и его охранник, находившиеся в салоне, получили ранения.

К взрыву может быть причастен мотоциклист. Для его поимки была организована спецоперация, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

«Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку», – сообщили в полиции.

По данным Dtp.kiev.ua, мотоциклист кинул взрывное устройство на крышу иномарки и уехал. Для его поимки был введен план «Перехват». Портал назвал происшествие терактом, однако официального подтверждения этой версии нет. «Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации события», – уточнили полиции.

Украинские СМИ сообщают, что автомобиль принадлежит известному российско-украинскому бизнесмену Игорю Сало. Вероятно, на него было совершено покушение. Сало владеет крупной фармацевтической компанией. Сало мог быть причастен к незаконным схемам торговли углем с территории непризнанных республик Донбасса под видом угля, добытого на территории Украины, пишут украинские СМИ со ссылками на источники.

Игорь Сало родился в Харьковской области, окончил фармакадемию, отслужил в армии. После этого он уехал в Россию, где начал заниматься бизнесом. Позже его деловые интересы распространились и на Украину. Сало занимается строительством, торговлей и фармакологией.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 06.11.19

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